Monster Hunter Wilds avrà due accessori di PS5 a tema, ma in Italia non potremo comprarli

PlayStation Giappone ha da poco annunciato un paio di accessori per PlayStation 5 dedicati a Monster Hunter Wilds , uno dei grandi giochi in arrivo a inizio del prossimo anno. Purtroppo, lo diciamo subito, non saranno disponibili in Italia (perlomeno per il momento), quindi possiamo solo ammirarli e affermare che non sono poi così belli e che non ne abbiamo affatto bisogno, in stile La volpe e l'uva.

Il controller DualSense e la copertura PS5 a tema Monster Hunter Wilds

Gli accessori dedicati a Monster Hunter Wilds per PlayStation 5, presenti nelle immagini qui sotto, saranno disponibili insieme al gioco il 28 febbraio (in Asia, non Italia, ripetiamo) e propongono un design semplice ma di impatto, perlomeno con il DualSense.

La copertura di PS5





Il controller DualSense

Il controller è un classico Volcanic Red, con l'aggiunta di una serie di loghi e disegni legati al Forbidden Area Research Team. Si tratta di un design piacevole. Le coperture di PS5, invece, sono meno interessanti, visto che sono semplicemente di colore nero con il logo in un angolo. In certe postazioni da gioco tale elemento potrebbe persino non essere visibile.

In ogni caso, non c'è da preoccuparsi perché non possiamo acquistarle, a meno di importarle dall'Asia. Parlando di oggetti che possiamo invece acquistare, è in arrivo il controller DualSense di Fortnite.