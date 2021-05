Battlefield 6, presentazione molto vicina: un insider svela la possibile data

Battlefield 6 potrebbe avere una presentazione ufficiale davvero molto vicina, in base alla data riferita da un insider considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda gli sparatutto, in particolare Call of Duty e appunto Battlefield.

Secondo quanto riferito da ModernWarzone, che viene spesso tenuto in considerazione per aver svelato con una certa regolarità diverse informazioni riguardanti le serie di FPS maggiori, spesso con precisione, la presentazione di Battlefield 6 dovrebbe avvenire il 6 maggio 2021, ovvero il giovedì di questa settimana.



L'insider non ha voluto precisare meglio come sia venuto a conoscenza dell'informazione in questione, dunque possiamo prendere la cosa come semplice voce di corridoio senza darvi troppo peso, tuttavia considerando anche la concentrazione di rumor e indizi che circondano il nuovo Battlefield in questi giorni, è possibile che EA abbia in programma un evento nel futuro molto prossimo.

Per il resto, lo scorso fine settimana abbiamo visto due presunte immagini trafugate di Battlefield 6, mentre da Laura Miele abbiamo saputo che il gioco avrà momenti possibili solo nella serie DICE. In precedenza, da un altro presunto leak erano emerse informazioni su presentazione, mappa, veicoli e modalità.