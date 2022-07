Bloodborne: la remaster per PS5 non esiste, secondo Jason Schreier

La remaster di Bloodborne per PS5 secondo Jason Schreier non esiste: nel rispondere a un utente su Twitter, il giornalista è stato piuttosto chiaro nel dire che è impossibile tirare fuori dei leak da un progetto che non c'è.

Sebbene lo scorso ottobre un insider abbia riferito di un remake di Bloodborne sviluppato da Bluepoint Games, per Schreier non c'è nulla di fondato e nessuno sta lavorando a un ritorno del gioco su PlayStation 5, nonostante il fatto che agli utenti una notizia del genere piacerebbe e non poco.

In realtà il tweet del giornalista è stato scritto ormai diversi giorni fa, ma è passato un po' in sordina e solo nelle ultime ore la stampa internazionale se n'è resa conto, riportandolo come in genere si fa per le rivelazioni degli insider più accreditati.

Sarebbe interessante capire se Schreier abbia o meno giocato con i termini, dicendo che non esiste una remaster di Bloodborne quando magari è attualmente in lavorazione un vero e proprio remake del gioco, come accaduto con Demon's Souls, ma si tratta di un'ipotesi deboluccia.

Certo, laddove queste voci venissero confermate si tratterebbe di un altro caso piuttosto inspiegabile: un franchise esclusivo per PlayStation, adorato da milioni di utenti, che tuttavia viene abbandonato a se stesso.