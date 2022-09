Bloodborne: Sony potrebbe creare un porting PS5 e PC anche senza FromSoftware, dice Lance McDonald

Stando a Lance McDonald, Sony PlayStation se solo lo volesse potrebbe realizzare una remaster o un porting per PC e PS5 di Bloodborne in qualsiasi momento e senza neppure richiedere l'intervento di FromSoftware.

Il noto modder, autore tra le altre cose di una patch non ufficiale per Bloodborne che abilita i 60 fps, ha dichiarato su Twitter che non c'è nessuna barriera tecnica che ostacolerebbe la realizzazione di un porting o una remaster del gioco e che Sony potrebbe realizzarli in qualsiasi momento. Non solo, a suo avviso i Japan Studio di studio erano in possesso persino di una build per PC prima di chiudere i battenti.

"Non capisco da dove continua ad arrivare l'idea che "l'engine di FromSoftware è un disastro". Non è vero e ci sono letteralmente zero barriere tecniche che dividono Bloodborne da una versione PC a 60 fps e una versione PS5. Sony potrebbe farle in qualsiasi momento senza il supporto di FromSoftware".

"Per una patch per i 60fps per la versione PS4 si tratta di cambiare due linee di codice. Japan Studio aveva una build del gioco che girava su Windows 7 quando hanno chiuso e Sony probabilmente conserva quella build nei suoi archivi. L'ho visto"

I tweet di McDonald arrivano in risposta alle parole del giornalista Jeff Grubb, che recente aveva dichiarato che una remaster/porting/remake/sequel di Bloodborne sono improbabili nel prossimo futuro in quanto FromSoftware al momento è molto impegnata con Elden Ring e il suo supporto post-lancio.

Secondo il modder invece Sony PlayStation non avrebbe difficoltà a realizzare un porting per PC o una versione rimasterizzata per PS5 del souls-like, in quanto non sarebbe necessario l'aiuto degli autori originali. In ogni caso per quanto McDonald sia più che ferrato sull'argomento, prendete le sue parole con le pinze.