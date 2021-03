Borderlands, il film: Haley Bennett nel cast, sarà un personaggio originale

Il film di Borderlands vede una nuova introduzione ufficiale all'interno del cast, con l'arrivo di Haley Bennett che a quanto pare ricoprirà un ruolo originale all'interno della storia, ovvero non tratto da personaggi già presenti nel gioco.

Haley Bennett, altra attrice molto nota ("La ragazza del treno", "Scrivimi una canzone", "Elegia americana"), avrà dunque un ruolo creato appositamente per il film e non tratto dal cast già stabilito dalla serie di videogiochi. Non ci sono informazioni precise al riguardo ma sembra trattarsi di una persona con un ruolo determinante nella storia di Lilith, che sarà uno dei personaggi principali nella trama del film.

Si tratta dunque di un esempio della libertà presa dagli sceneggiatori nella costruzione del film, che sarà ovviamente basato sull'universo di Borderlands ma spazierà in questo per raccontare una nuova storia, seppure con alcuni dei personaggi noti. Tra questi ci sarà appunto Lilith, interpretata da Cate Blanchett, mentre Kevin Hart sarà ufficialmente Roland.

Di recente è emersa anche l'identità della giovane attrice per Tiny Tina, ovvero Ariana Greenblatt, mentre alla regia del film è stato piazzato Eli Roth. Tra gli altri nomi importanti previsti all'interno del cast c'è anche Jamie Lee Curtis, che interpreterà il ruolo di Tannis, mentre Jack Black è stato chiamato a dare la voce al droide Claptrap, altro elemento storico della serie.