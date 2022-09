Cyberpunk 2077: il direttore della produzione lascia CD Projekt Red

Jędrzej Mróz, il direttore della produzione di Cyberpunk 2077, ha annunciato di aver lasciato CD Projekt Red. La notizia è arrivata da un suo post su LinkedIn, dove Mróz ha ringraziato la compagnia per i 15 anni in cui ha lavorato nei suoi uffici, dichiarando poi che è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo.

L'addio è arrivato in prossimità del nuovo Night City Wire, in cui dovrebbero essere annunciati nuovi contenuti per Cyberpunk 2077 legati alla serie Netflix Cyberpunk: Edgerunners, finanziata da CD Projekt stessa.

Mróz entrò in CD Projekt Red nel 2007, come QA specialist junior, diventando poi lead producer nel 2010 per The Witcher 2: Assassins of Kings per PC. Nel 2012 si è unito al team di Cyberpunk 2077 come lead producer, diventando produttore esecutivo nel 2015, senior producer nel 2017 e lead tech producer nel 2018. Ha infine assunto il ruolo di direttore della produzione nel 2020. Praticamente ha fatto carriera lungo tutto lo sviluppo del gioco.

Non è chiaro se durante il Night City Wires di questa sera si parlerà anche dell'attesissima espansione di Cyberpunk 2077, ufficiale, ma mai presentata al pubblico. Si parla di un lancio nel 2023, ma per ora non c'è niente di confermato in merito.