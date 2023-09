Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, trovato un easter egg di The Witcher 3: Wild Hunt

Fate bene attenzione, perché stiamo per dare una piccola anticipazione sui contenuti di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Se non volete averne, abbandonate questa pagina e recatevi altrove.

I giocatori hanno scoperto un easter egg di The Witcher 3: Wild Hunt in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty , altro titolo maggiore dello studio di sviluppo CD Projekt RED. La scoperta non stupisce più di tanto, considerando anche i segreti ritrovati nel gioco base.

Un po' di The Witcher 3

Per trovare l'easter egg, bisogna accedere a un certo telefono pubblico di Dogtown, dopo la missione "Lucretia My Reflection". Accanto al telefono si trova un post it con sopra un numero: 5745552377. Componetelo e potrete ascoltare il tema musicale di The Witcher 3: Wild Hunt, che da quel momento in poi sarà ascoltabile dal telefono di V.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è la prima e unica espansione di Cyberpunk 2077. Uscita dopo quasi tre anni dal gioco base, completa l'arco di redenzione organizzato dalla compagnia per far dimenticare il disastroso lancio del gioco, uscito in condizioni pietose dopo un marketing battente che aveva generato un'attesa enorme.

Se volete saperne di più su Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, leggete la nostra recensione.

Attualmente CD Projekt RED sta lavorando alla patch 2.01 di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per sistemare alcuni bug introdotti dall'espansione.