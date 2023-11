Cyberpunk 2077: i prossimi giochi forse non saranno ambientati a Night City

Night City è l'ambientazione centrale che fa da sfondo alle vicende di Cyberpunk 2077, così come dei giochi cartacei, ma i prossimi giochi della serie di CD Projekt RED potrebbero essere ambientati in altre città.

Questo perlomeno è quanto suggerito dal senior writer Magda Zych in un'intervista con GamingBolt, dove ha spiegato che i sequel di Cyberpunk 2077 possono benissimo svolgersi in "qualunque città dove ha preso piede l'uber-capitalismo".

"Come ha detto il creatore di Cyberpunk, Mike Pondsmith, il cyberpunk come genere è una sorta di avvertimento di ciò che potrebbe accadere se non stiamo attenti come razza. Non è un'idea astratta di fantascienza", ha detto Zych.

"Penso che questo tipo di storie possano svolgersi ovunque si sviluppi l'uber-capitalismo, causando il collasso della società. Night City è solo un luogo come qualsiasi altra città, reale o immaginaria".