Cyberpunk 2077, V in versione femminile nel cosplay di suteroozu

Manca ancora un po' all'arrivo di Cyberpunk 2077 su console di attuale generazione: l'attesa si fa sempre più estenuante, anche considerando i numerosi rinvii, ma ormai ci siamo. I cosplay invece hanno già cominciato ad arrivare negli scorsi mesi, e oggi ve ne proponiamo uno nuova dedicato alla V in versione femminile.

Una breve parentesi è necessaria: V sarà il protagonista di Cyberpunk 2077, liberamente personalizzabile dal giocatore; chiaramente avrà una versione maschile ed una femminile. La cosplayer suteroozu ha scelto di impersonare quest'ultima, così come mostrata in parte del materiale promozionale targato CD Projekt.

Non dovremmo di certo essere noi a sottolineare i tratti cyberpunk del costume qui di seguito riportato in una pratica immagine, né la sua qualità. Vi piace? L'avreste valorizzato diversamente? Fatecelo sapere con un bel commento. Su Instagram, comunque, è piaciuto parecchio: ad oggi ha ottenuto oltre 7000 mi piace.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dal 19 novembre 2020; arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox One Series X, dove non verrà venduto a prezzo più elevato.