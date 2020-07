Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass? CD Projekt RED smentisce il rumor

Cyberpunk 2077 sarà disponibile su Xbox Game Pass? Un rumor del genere circolava da qualche giorno sui social, ma CD Projekt RED ha voluto smentirlo in maniera esplicita, dicendo che non ci sono piani al riguardo.

Tutto è partito da un post pubblicato su Twitter da Jeff Grubb, secondo cui Cyberpunk 2077 sarebbe arrivato su Xbox Game Pass poco dopo il lancio. La voce è ovviamente stata rilanciata da diversi utenti.

"Dovrai fare un esempio diverso, Jeff", ha tuttavia scritto Radek Grabowski, capo PR del team polacco, che poi ha aggiunto: "Non ci sono piani per portare Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass."

Insomma, la possibilità di vedere il nuovo action RPG di CD Projekt RED sul servizio in abbonamento Microsoft non si concretizzerà, ma è possibile che altre produzioni third party prendano il suo posto.

Del resto l'intenzione della casa di Redmond è consolidare la percezione della straordinaria convenienza di Xbox Game Pass, e non ci sarebbe modo migliore che aprire le porte del suo catalogo a un tripla A multipiattaforma già dal day one.