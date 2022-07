Dark Souls: i server della serie stanno per tornare online? Spunta un update per il terzo capitolo

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Dark Souls 3 per gli utenti che hanno accesso alle build debug su Steam, il che potrebbe essere un segnale del fatto che i server della serie potrebbero tornare finalmente online su PC a breve.

Come segnalato dal noto modder Lance McDonald, il nuovo aggiornamento è arrivato a distanza di molti anni dall'ultimo e a suo avviso l'intenzione di Bandai Namco è quella di testare varie patch in vista della riapertura dei server.

Per chi non lo sapesse, i server della serie Dark Souls su PC sono stati disattivati da Bandai Namco lo scorso 23 gennaio, a causa della scoperta di una grave falla nel network del multiplayer, che alcuni malintenzionati avrebbero potuto sfruttare per carpire dati sensibili di altri utenti.

Da allora gli aggiornamenti sulla questione da parte del publisher giapponese, che giusto pochi giorni fa è stata hackerata da un gruppo ransomware, sono stati sporadici. L'ultimo risale alla fine di maggio, dove in un'email inviata alla redazione di PCGamer affermava che gli sviluppatori stavano "attualmente ripristinando i server".

Speriamo che l'attesa sia davvero finita, anche perché i server di tutta la serie Dark Souls su PC sono offline ormai da circa 180 giorni.