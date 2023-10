Dave the Diver, gli sviluppatori presentano i nuovi contenuti in arrivo a ottobre

Dave the Diver, uno dei grandi giochi di successo dell'anno, si sta preparando per proporre nuovi contenuti. Con una data di uscita prevista per ottobre 2023, l'aggiornamento includerà una nuova zona e nuove specie da catturare. Le informazione sono emerse tramite una intervista agli sviluppatori, pubblicata tramite il canale YouTube di Mintrocket.

Tra le novità più importanti vi sono nuovi contenuti per le immersioni notturne. Secondo gli sviluppatori, l'aggiornamento includerà creature esclusive per la notte con le quali Dave potrà lottare e che potranno essere catturate.

Per quanto riguarda la zona polare, ci saranno nuovi contenuti che daranno motivi per esplorare la zona: in precedenza era utile praticamente solo per fini di trama.

Inoltre, per chi sarà in grado di ottenere tutte le carte Marinca, vi sarà un "boss molto potente" da affrontare.