Alan Wake 2 su Xbox Series S: Remedy si apre sui limiti della console

In breve, il communications director Thomas Puha spiega che lavorare su Xbox Series S non è come lavora sui PC, in quanto su PC la memoria non è tendenzialmente un problema. Inoltre, Xbox Series S ha una GPU molto più debole rispetto a quella di Xbox Series X e questo fattore si nota. In ogni caso, il team sta cercando di proporre i 30 FPS ( ricordiamo che PS5 e Xbox Series X avranno anche i 60 FPS ) con una qualità visiva buona.

Le parole di Puha su Alan Wake 2 e Xbox Series S

Almeno le parti live action non dovrebbero essere diverse da piattaforma a piattaforma in Alan Wake 2

"La CPU della Serie S è praticamente la stessa della Serie X", ha dichiarato Puha. "Ma la GPU è un problema. Lo è davvero. E poi, avere meno memoria è un problema piuttosto grande. E spesso ci viene detto: "Ok, voi fate giochi per PC, sicuramente sapete come scalare". Beh, la memoria non è un problema su PC. Non lo è affatto. E questo è uno dei problemi quando si parla di risoluzione e framerate. Non è sufficiente abbassare pesantemente la risoluzione. È quello che stiamo facendo sulla S e stiamo lavorando duramente per assicurarci che la qualità visiva sia ancora all'altezza."

"La gente accetta il fatto che su un PC più debole la grafica non sarà altrettanto buona e il framerate non sarà altrettanto buono. C'è una differenza enorme tra le GPU Serie S e Serie X. Certo, la gente può dire che un certo gioco ci è riuscito e tutto il resto, ma ogni gioco è diverso e ogni sviluppatore è diverso. Ma non si può avere il meglio di entrambi i mondi. Bisogna scegliere dove concentrarsi."

"La Serie S costa 250 dollari, mentre X e PS5 costano 500-600 dollari. Ovviamente c'è una differenza enorme tra la potenza che si ottiene, giusto? È molto più facile scalare sul PC grazie alla memoria, e non è che ci sia un super PC e un PC più debole. Ci sono circa 300 configurazioni intermedie di PC, e credetemi, è una fatica immane, ma abbiamo distribuito molti giochi per PC e quindi siamo un po' più preparati."

"Abbiamo lavorato duramente per far girare S ad una velocità di 30 FPS e abbiamo cercato di mantenere una buona qualità visiva. Ma se volete vedere il gioco al meglio, in piena gloria next-gen, dovrete farlo su macchine che hanno la potenza hardware necessaria".