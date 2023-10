Cosa giocherete questo weekend? Assassin's Creed Mirage, Pokémon o Wargroove 2?

Finisce la settimana e inizia il weekend, questo significa che molti videogiocatori avranno un po' più di tempo da dedicare alla propria passione. Tra un impegno famigliare e un po' di tempo passato all'aperto per godersi le alte temperature fuori stagione, i videogiocatori troveranno un po' di spazio anche per qualche videogioco. Diteci, quindi, cosa giocherete in questo weekend del 7 ottobre 2023?

Le opzioni sono molte e tutte molto interessanti. Alcuni forse avranno deciso di dedicarsi a Detective Pikachu il Ritorno, la nuova avventura investigativa adatta a tutte le età nella quale possiamo affiancarci alla mascotte di Pokémon. Abbiamo apprezzato la delicatezza dell'avventura e le interazioni tra le varie creature, ma abbiamo espresso anche qualche riserva sugli ambienti e sul peso della narrativa. Per tutti i dettagli, potete leggere la nostra recensione.

Detective Pikachu il Ritorno

Se preferite qualcosa di un po' più dinamico, magari avete deciso di optare per Assassin's Creed Mirage, una sorta di ritorno alle origini che mette in secondo piano la struttura da GDR lungo centinaia di ore per focalizzarsi nuovamente sulla furtività e su una grande città, Baghdad. Non mancano altre aree da esplorare, ma in questo caso non ci sarà una mappa enorme piena di obiettivi a non finire. Il gioco non ci ha convinto appieno come indicato nella nostra recensione, ma i fan storici potrebbero aver trovato quello che cercavano.

Se invece volete puntare su un gioco indie e più fondato sulla strategia, è finalmente arrivato anche Wargroove 2, che abbiamo accolto con un ottimo voto. In questo nuovo capitolo, a discapito di una trama meno coesa, troviamo più campagne, mappe in grado di tenerci impegnati a lungo, una importante componente strategica e una formula generale ancora più ricca. Ecco la nostra recensione.