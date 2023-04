Dead Island 2: un video trafugato mostra 30 minuti di gameplay

Dead Island 2 arriverà sugli scaffali dei negozi tra pochi giorni e dunque inevitabilmente c'è chi ha già messo le mani su una copia del gioco in anticipo e sta condividendo in rete informazioni e materiale. Ne è un esempio il video gameplay qui sotto, che mostra i primi 30 minuti del survival di Dambuster Studios.

Il filmato include le sequenze introduttive di Dead Island 2, grazie alle quali facciamo la conoscenza dei protagonisti giocabili, ovvero Amy, Jacob, Dani, Ryan, Carla e Bruno, che loro malgrado si ritroveranno a combattere orde di mangiacervelli tra le strade di Hell-A, la versione post apocalittica di Los Angeles.

La qualità del video purtroppo non è delle migliori, dato che fondamentalmente si tratta della registrazione di una livestream, ma quantomeno ci offre un assaggio delle meccaniche alla base del gameplay e dei combattimenti del titolo. Ad esempio possiamo vedere in azione la tecnologia FLESH realizzata da Dambuster Studios, che consente di scarnificare pezzo per pezzo gli zombi con ogni colpo inferto in maniera realistica in base a dove li colpiremo.

Vi ricordiamo che Dead Island 2 sarà disponibile a partire dal 21 aprile 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Nel frattempo vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato alla città di Hell-A che farà da sfondo alle vicende del gioco.