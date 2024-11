Death Stranding 2: On the Beach potrebbe vedere il ritorno di una famosa guest star

Ricordiamo che O'Brien è stato uno dei tanti camei di celebrità in Death Stranding . Il suo personaggio, in caso non lo ricordiate, parla molto di lontre prima di regalare un simpatico cappuccio da lontra al giocatore che altera i movimenti in acqua.

Sembra che un altro volto famoso sia pronto a riapparire in Death Stranding 2: On the Beach , poiché Hideo Kojima - director del gioco - ha invitato il conduttore televisivo e comico Conan O'Brien nel suo studio per essere scannerizzato di nuovo in modo da poterlo avere "nel mio nuovo gioco".

Il video dedicato a Death Stranding

In un nuovo video di Clueless Gamer, O'Brien gioca a Death Stranding Director's Cut e dice: "Perché mi hanno reso così poco divertente e bisognoso?". Poi O'Brien parla con Kojima per proporre qualcosa di nuovo per il suo personaggio, suggerendo che forse in "un altro dei tuoi giochi" potrebbe essere "un po' più eroe, non qualcuno che racconta solo barzellette sulle lontre, capisci cosa intendo? Potrei essere qualcuno che è un po' il fulcro del gioco?".

Kojima risponde: "Se visiterai il nostro nuovo studio, voglio scannerizzarti di nuovo, con una migliore tecnologia di scansione, e farti entrare nel mio nuovo gioco!". In risposta, O'Brien dice: "Hideo, accetto la tua gentile offerta. Ci vediamo molto presto. Mi fermerò nel tuo appartamento". Ovviamente questo è un siparietto preparato.

Notiamo che Kojima non precisa che il gioco in questione sia Death Stranding 2 e ricordiamo che il creativo ha altri due progetti ufficialmente in sviluppo, ovvero OD (prodotto da Microsoft) e Physint (prodotto da Sony). Non è impossibile che O'Brien appaia in essi, ma pare molto più probabile che si stia parlando di Death Stranding 2: On the Beach.

Ricordiamo infine che la data di uscita di Death Stranding 2 On the Beach è decisa, ma Kojima non la vuole dire ancora.