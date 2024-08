Death Stranding 2 sarà alla Gamescom? Hideo Kojima riparte con gli indovinelli

A suscitare curiosità è tuttavia il tempismo di questo teaser da parte di Kojima, che riprende un filone promozionale per il progetto che sembrava ormai esaurito e lo fa a poche ore dall'Opening Night Live della Gamescom 2024, condotta dall'amico Geoff Keighley.

Un cast gigantesco, fra protagonisti e comparse

Sappiamo che Death Stranding 2: On the Beach potrebbe essere mostrato al Tokyo Game Show 2024, ma questi ultimi sviluppi suggeriscono che l'atteso sequel potrebbe fare capolino anche in quel di Colonia, magari con un nuovo trailer presentato durante l'Opening Night Live.

Per quanto riguarda invece il progetto in sé, ci aspettiamo senz'altro che Death Stranding 2 si spinga ancora più al limite sul piano narrativo e che utilizzi lo strumento dei cameo "olografici" in maniera più massiccia e provocatoria rispetto al capitolo d'esordio.

Non è infatti un mistero che nel corso dei mesi tantisisme personalità, soprattutto del mondo del cinema, sono passate a far visita agli uffici di Kojima Productions, lasciando un autografo e sottoponendosi a una scansione tridimensionale.