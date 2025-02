Svelate le dimensioni di Monster Hunter Wilds su PS5, ecco quando inizierà il preload

Mancano ormai poco più di due settimane al lancio di Monster Hunter Wilds e come da tradizione l'account di X PlayStation Game Size ha svelato in anticipo le dimensioni del gioco su PS5 e la data dell'inizio dei preload tramite PlayStation Store.

La data di inizio del preload

Notiamo che le dimensioni sono inferiori a quelle indicate da Capcom per la versione PC, che si aggirano sui 75 GB, che raddoppiano salendo a 150 GB installando il pacchetto con le texture in alta risoluzione che verrà reso disponibile al lancio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda il preload, i giocatori su PS5 potranno iniziare a scaricare i file di Monster Hunter Wilds con i classici due giorni di anticipo che offre il PlayStation Store, dunque allo scoccare della mezzanotte del 26 febbraio, in vista del debutto nei negozi fissato al 28 febbraio.

Vi ricordiamo che questo fine settimana potrete provare il gioco grazie all'ultima fase della open beta su PC e console. Se non vi basta, giusto ieri abbiamo pubblicato un nuovo provato di Monster Hunter Wilds.