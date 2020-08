Dragon Ball, Bunny Bulma protagonista del cosplay di _evrae_

Potevamo forse, oggi 25 agosto 2020, lasciarvi a bocca asciutta? La nostra rubrica dedicata ai cosplay più interessanti del momento prosegue; tocca ancora una volta alla bella Bunny Bulma di Dragon Ball.

L'artista in questione è la cosplayer _evrae_: ha dedicato i suoi ultimi sforzi alla realizzazione di un costume davvero affascinante, e in parte sensuale, dedicato alla Bunny Bulma di Dragon Ball. Quest'ultima è una variante del ben noto personaggio, apparso in alcuni episodi della prima serie animata, quando ancora erano tutti alla ricerca delle sfere del drago. I fan di Akira Toriyama non l'hanno mai dimenticata, e questo spiega il proliferare di cosplay a tema, da sempre.

Qui di seguito trovate l'immagine del cosplay in questione, che sicuramente apprezzerete; potete commentarlo nell'apposita sezione dell'articolo. Prima però (o anche dopo) date un'occhiata agli altri cosplay a tema manga e anime già disponibili sulle nostre pagine: