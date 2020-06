Dragon Ball, Bunny Bulma torna nel cosplay di britany

Era da un po' di tempo che i cosplay dedicati a Bunny Bulma non si facevano vedere; per fortuna sembra che le cose siano cambiate nelle ultime ore. In questo modo anche noi possiamo tornarvi a parlare dell'opera di Akira Toriyama: Dragon Ball.

La cosplayer britany_angelus, difatti, ha realizzato questo bel lavoro dedicato alla Bunny Bulma di Dragon Ball. Il personaggio in questione venne mostrato poche volte, in verità, nella prima serie anime e nel manga di Akira Toriyama: sufficienti, però, affinché entrasse nella memoria collettiva. Ed ecco dunque che le cosplayer di tutto il mondo si divertono ad impersonarla.

Il costume cerca di mettere in risalto le qualità dell'artista, e dal punto di vista della realizzazione non ci sembra che abbia difetti troppo evidenti. Voi, comunque, cosa ne pensate? Intanto qui di seguito vi riportiamo la sua immagine; i commenti potrete lasciarli nell'apposita sezione in calce all'articolo.

