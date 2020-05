Dragon Ball, sexy Androide 21 nel cosplay di giu_hellsing

Oggi venerdì 8 maggio 2020 possiamo offrirvi un cosplay a tema Dragon Ball che di certo non avrete mai visto prima d'ora: si tratta infatti di un costume dedicato alla sexy Androide 21, un personaggio di Dragon Ball FighterZ. Curiosi di saperne di più? Continuate a leggere allora, perché fidatevi: ne vale la pena.

Sexy Androide 21 in versione Majin è la protagonista del lavoro della cosplayer giu_hellsing. Quest'ultima, attiva soprattutto su Instagram dove ha già ottenuto notevolissimi consensi, ha deciso di interpretare questo personaggio affascinante, misterioso e molto potente, Androide mai visto prima in Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Naturalmente ha scelto di farlo in una versione in grado di valorizzare le proprie forme: questo potrete capirlo facilmente anche da voi poco più avanti. Se vi interessa Dragon Ball FighterZ, date anche un'occhiata al nuovo Goku Ultra Istinto in arrivo nei prossimi giorni.

Eccovi come promesso l'immagine del sexy Androide 21 di giu_hellsing: notate la cura meticolosa con cui è stato realizzato, perché potrebbe passare facilmente in secondo piano; è la versione Majin, non quella di base che forse ricordavate, il che non lo rende di certo meno interessante. E naturalmente prima di salutarci dovreste dare un'occhiata almeno a questi tre cosplay di rilievo: