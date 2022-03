Elden Ring: la coop è come spingere un'auto su per una collina innevata, per Miyazaki stesso

La cooperativa multigiocatore online di Elden Ring, ma anche di Dark Souls e dei precedenti giochi di FromSoftware, è come spingere un'auto su per una collina innevata. A dirlo è lo stesso Hidetaka Miyazaki, director di Elden Ring.

L'informazione proviene dal The New Yorker, in un'intervista rilasciata da Hidetaka Miyazaki. Precisamente, il director e presidente di FromSoftware afferma che la fonte di ispirazione della coop dei suoi giochi - e quindi di Elden Ring - è un evento accadutogli anni fa. Mentre guidava la sua auto, è rimasto bloccato nella neve, salendo su una collina. A quel punto, un gruppo di sconosciuti è apparso, lo ha aiutato a spingere il mezzo in cima alla collina e poi è sparito nel nulla come niente fosse.

Una scena di battaglia di Elden Ring

Dobbiamo ammettere che è un ottimo modo per descrivere il multigiocatore di Elden Ring e degli altri giochi di Miyazaki. Infatti, quando si evoca un alleato, questo rimane nel mondo fino a quando non si sconfigge il boss dell'area. Aiutato l'alleato e ottenuto il proprio premio (anime, echi di sangue o rune che siano) il giocatore evocato se ne torna nel proprio mondo.

Si tratta di un piacevole e interessante aneddoto che dimostra che l'ispirazione per un videogioco o una sua componente può arrivare in ogni momento. Hidetaka Miyazaki ha anche ammesso di aver sofferto molto l'ansia per il lancio di Elden Ring.