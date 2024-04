Elden Ring: Shadow of the Erdtree classificato dall'ESRB, emergono alcuni dettagli

In ogni caso, vista la grande attesa per il titolo in questione, può comunque risultare interessante dare un'occhiata a quanto emerge dalla pagina, considerando che chi l'ha compilata evidentemente dovrebbe aver anche avuto modo di provare l'attesa espansione.

A dire il vero non c'è molto di nuovo, visto che la pagina aperta nel catalogo dell'ESRB e dedicata alla maxi-espansione di Elden Ring riporta informazioni che sono probabilmente ben note a chi conoscere il gioco di FromSoftware, e considerando la popolarità raggiunta da questo si può pensare che i dettagli emersi non siano delle grandi novità.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha ricevuto la sua classificazione presso l'ESRB , ovvero l'ente preposto alla catalogazione dei prodotti videoludici per fasce di età in base ai contenuti presenti, e questo può condurci ad alcuni dettagli sull'espansione in questione.

Destinato a un pubblico maturo

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, una suggestiva immagine

Anche Shadow of the Erdtree è classificato come "17+" in USA, ovvero molto vicino alla fascia dedicata agli adulti, questo soprattutto per la prevedibile presenza di "sangue e gore", ovvero violenza in abbondanza, oltre a "temi e linguaggio allusivi" che lo rendono più adatto a un pubblico più maturo.

Per il resto, tuttavia, gli elementi sono del tutto sovrapponibili alle informazioni che caratterizzano già Elden Ring nella classificazione ESRB, e questo probabilmente perché si tratta di un prodotto venduto in connessione con il titolo in questione e non come standalone.

Per il resto, abbiamo visto in precedenza trailer, data di uscita e prezzo ufficiali dell'atteso DLC.