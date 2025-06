F1 25 per Xbox Series X/S è disponibile in sconto su Instant Gaming con un risparmio del 30%

F1 25 è attualmente disponibile in sconto su Instant Gaming, precisamente la versione per Xbox Series X/S. Con questa offerta potrete risparmiare il 30%, rispetto al prezzo originale di 50 €. Potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta del gioco ufficiale della Formula 1, targato Codemasters. Il codice da riscattare è per Microsoft Store. Dovrete quindi avviare la console, scegliere la finestra Microsoft Store in alto e poi selezionare Utilizza un codice. Fatto ciò, non dovrete fare altro che incollare la chiave di gioco che riceverete una volta effettuato l'acquisto, quindi si tratta di un procedimento molto semplice e potrete subito scaricarlo andando nella sezione "Pronto all'installazione".