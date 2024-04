Fallout 4, l'aggiornamento PS5 è disponibile in versione PS Plus

L'aggiornamento PS5 di Fallout 4 è ora disponibile anche in versione PS Plus: dopo le segnalazioni degli utenti, Bethesda ha risolto il problema che sembrava escludere appunto l'edizione inclusa nel servizio Sony.

"Grazie per averci fatto sapere che alcuni iscritti a PlayStation Plus non riuscivano ad accedere all'aggiornamento gratuito di Fallout 4", ha scritto il publisher. "Il problema è stato risolto con successo e gli abbonati che hanno in precedenza ricevuto il gioco nella PS Plus Collection dovrebbero poterlo aggiornare come previsto."