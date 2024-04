Fatal Fury: City of the Wolves presenta Marco Rodrigues con trailer e immagini

Fatal Fury: City of the Wolves vedrà il ritorno di Marco Rodrigues, il karateka brasiliano introdotto per la prima volta ai tempi di Garou: Mark of the Wolves, che SNK ha presentato con trailer e immagini.

In arrivo nei primi mesi del 2025, Fatal Fury: City of the Wolves non ha ancora delle piattaforme di riferimento ma il team di sviluppo ha cominciato già da tempo a introdurre il gameplay e i personaggi di questo nuovo capitolo.

L'obiettivo è ovviamente quello di rilanciare la storica serie di Fatal Fury, così come accaduto negli scorsi anni con The King of Fighters e Samurai Shodown, che hanno trovato una nuova dimensione (in tutti i sensi!) e consolidato la propria popolarità fra gli appassionati.