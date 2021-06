Final Fantasy 7 Remake Intergrade, trailer di lancio e upgrade gratuito da PS4

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è disponibile a partire da oggi e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio. Tuttavia ai possessori del gioco su PS4 interessa soprattutto sapere come effettuare l'upgrade gratuito.

Come saprete, la versione PlayStation Plus di Final Fantasy 7 Remake non dà accesso all'upgrade, dunque per effettuare il passaggio all'edizione PS5 dovrete aver acquistato il titolo regolarmente.

Se possedete questi requisiti potete accedere al PlayStation Store, individuare Final Fantasy 7 Remake Intergrade, selezionare i tre puntini adiacenti al prodotto e da lì scegliere l'upgrade per i possessori della versione PS4.

Nel caso possediate il gioco in versione digitale non dovrete fare altro, diversamente se disponete del disco vi verrà chiesto di inserirlo nel lettore della vostra PlayStation 5 prima di procedere al download.