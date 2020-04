Final Fantasy VII Remake, versione PC confermata dal video di ringraziamento

Square Enix ha di fatto confermato la versione PC di Final Fantasy 7 Remake con il video di ringraziamento per il lancio della versione PS4 del gioco, quello con i ringraziamenti del producer Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura.

Il fatto che Final Fantasy 7 Remake sia un'esclusiva temporale di PS4 è cosa nota, com'è noto che l'accordo tra Square Enix e Sony scadrà tra un anno esatto. Ciò che ancora non sappiamo sono le piattaforme sulle quali arriverà il gioco. Ossia, possiamo immaginarle, ma non sono state ancora annunciate ufficialmente.

Il video in cui Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura ringraziano a modo loro ha però di fatto confermato l'esistenza della versione PC. Per rendersene conto basta leggere l'avviso riportato su alcune sequenze delle sequenze di gameplay visibili nel filmato: "captured on PC".

Naturalmente non prendetela come un annuncio ufficiale, ma in questo caso non è giusto nemmeno nascondersi dietro a un dito, perché quantomeno è la conferma che una versione PC di Final Fantasy 7 Remake esiste.

D'altro canto Square Enix ha portato tutti i Final Fantasy su PC, XV compreso, quindi è abbastanza inevitabile che faccia lo stesso anche con Final Fantasy 7 Remake.