Fortnite: Venom disponibile, Galactus in arrivo a breve con un grande evento

È un periodo molto vivace e interessante per Fortnite: il celebre battle royale di Epic Games ha visto oggi l'arrivo di Venom sotto forma di skin, disponibile per l'acquisto nello shop.

Viene così confermato il leak di qualche giorno fa, ma non è finita perché all'orizzonte c'è qualcosa di grosso, sempre nell'ambito dell'ormai consolidata partnership con Marvel.

Sta infatti per arrivare Galactus, il Divoratore di Mondi: il suo arrivo è fissato per il 1 dicembre, all'interno di un evento che chiuderà in grande stile la Guerra per il Nexus.

Era solo questione di tempo. Galactus sta arrivando sull'isola e le sorti dell'intera Realtà sono in bilico. Unisciti alla lotta finale contro Galactus nell'evento finale della Guerra per il Nexus, martedì primo dicembre alle 22:00 ora italiana.

Con le sorti del mondo in bilico, questo è un evento che non vuoi perdere. Per prepararti all'arrivo di Galactus, consigliamo di seguire i passi seguenti: