Forza Horizon 5 batte Elden Ring, primo nella classifica Steam

Forza Horizon 5 ha debuttato in prima posizione nella classifica Steam, battendo Age of Empires 4 e il preorder di Elden Ring, che deve accontentarsi del terzo posto nella top 10 della piattaforma Valve.

Non immaginavamo un esito diverso per Forza Horizon 5, che ha già un milione di giocatori pur non essendo ancora uscito e che potrebbe dare davvero delle grandi soddisfazioni a Microsoft in ottica natalizia, spingendo fortemente le vendite di Xbox.

Nella recensione di Forza Horizon 5 abbiamo decantato le lodi del racer sviluppato da Playground Games, fuori scala dal punto di vista tecnico e dotato di un gran numero di contenuti, nonché di un'ambientazione tanto bella quanto estesa.

Il fatto che le prime due posizioni della classifica Steam siano occupate da produzioni degli Xbox Game Studios è sicuramente significativo, a conferma di un trend che va avanti ormai da un po' di tempo e ogni volta sorprende chi immagina Xbox Game Pass come un limite in tal senso.

A tal proposito, anche Back 4 Blood (qui la recensione) sta facendo molto bene, e nonostante i pezzi da 90 in campo si mantiene saldo all'interno della top 10.

Steam, classifica dal 1 al 7 novembre 2021