Genshin Impact: in arrivo forse solo su Nintendo Switch Pro secondo un leaker

Tramite un leaker su Twitter scopriamo nuove informazioni legate a Genshin Impact, il gioco di ruolo d'azione free to play di miHoYo disponibile su PC e console PlayStation, oltre che su device mobile. L'apprezzato videogioco è atteso anche su Nintendo Switch, che permetterebbe agli appassionati di proseguire le proprie avventure in formato portatile senza dover per forza usare lo smartphone. Ora, però, pare che il gioco potrebbe essere rimandato e potrebbe diventare un'esclusiva Nintendo Switch Pro.

Precisamente, le informazioni arrivano da Genshin Report, come potete vedere qui sotto. L'account Twitter ha risposto a una serie di domande degli utenti, sulla base delle informazioni in possesso. Tra le varie, è stata chiesta la data di uscita della versione Nintendo Switch di Genshin Impact. La risposta è stata: "Probabilmente durante quest'anno. Ci sono stati problemi con l'hardware più debole".

L'account prosegue però affermando che esiste la possibilità che la versione Switch di Genshin Impact venga rimandata e diventi un'esclusiva Nintendo Switch Pro, nome non ufficiale con il quale ci si riferisce alla presunta (ma da tempo chiacchierata) nuova versione della console ibrida della casa di Kyoto.

Anche il leaker afferma che le informazioni condivise vanno lette con cautela, in quanto manca ancora del tempo e quindi i piani di miHoYo potrebbero cambiare in vari modi. Per il momento, ovviamente, tutto quanto riportato non è altro se non un rumor. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Nell'attesa, possiamo vedere il nuovo personaggio Eula che balla e combatte in trailer.