God of War 2 su PS5 in esclusiva si abbatte sul web in questo primo di aprile

God of War 2 su PS5, in esclusiva per giunta, ma è chiaramente un pesce d'aprile, anche se ben fatto con tanto di locandina visibile nel tweet riportato qui sotto.

Non poteva ovviamente mancare un riferimento al presunto seguito delle nuove avventure di Kratos in questo primo aprile 2020, e ci ha pensato l'utente BlackThunder di Twitter, o meglio "Santa Monica is Fishing" per l'occasione, con questa bella presentazione di ciò che potrebbe essere God of War: Part 2, ovviamente in esclusiva su PS5.

L'iniziativa ha peraltro convinto anche lo stesso Cory Barlog, director del pluripremiato God of War per PS4, che ha risposto con un emoticon senza parole e alquanto basito alla presentazione in questione. Si tratta chiaramente di uno scherzo, uno dei tanti destinati a piovere in questa giornata tradizionalmente dedicata a queste iniziative.

In ogni caso, questo risulta davvero piuttosto convincente, tra struttura, logo e illustrazione a corredo.

Potete trovare un bel riepilogo dei pesci d'aprile 2020 nella raccolta con tutti gli scherzi che abbiamo pescato nella giornata di oggi, e dentro c'è veramente di tutto, compreso ovviamente l'incredibile design di PS5 svelato a sorpresa.