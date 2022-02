God of War per PC, il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale

God of War per PC si mostra con l'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che ha molto apprezzato questa nuova versione del titolo targato Santa Monica Studio.

I voti assegnati a God of War per PC sono infatti stati ottimi, a conferma della qualità della conversione realizzata in collaborazione con Jetpack Interactive, forse poco ricca di regolazioni grafiche ma senza dubbio spettacolare.

Nella recensione di God of War per PC abbiamo sottolineato la bontà dell'ottimizzazione e la presenza di feature importanti come il supporto alle tecnologie DLSS e FFSR, che consentono di ottenere un frame rate superiore a parità di risoluzione.

Aspetti che consentono di godere anche sulla piattaforma Windows della straordinaria esperienza confezionata da Cory Barlog e dai suoi collaboratori, che reinterpreta il mito di Kratos donando al personaggio una dimensione umana assolutamente inedita.

Restando in tema, poche ore fa il giornalista Jason Schreier ha confermato che God of War: Ragnarok non è stato rinviato e che dunque l'uscita dell'atteso sequel avverrà nel corso di quest'anno.