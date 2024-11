God of War Ragnarok a confronto su PS5 e PS5 Pro in un video, scopriamo le differenze

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto God of War Ragnarok su PS5 e in formato Enhanced su PS5 Pro, mettendo in evidenza le differenze tra le due versioni, in particolare per chi dispone di uno schermo che supporta la modalità di visualizzazione a 120Hz.

Partendo dallo standard a 60Hz, God of War Ragnarok ha ottenuto la nuova PS5 Pro Mode che offre una risoluzione a 2160p upscalata tramite PSRR e framerate stabile a 60 fps. Si tratta fondamentalmente di un'ottima via di mezzo tra i due preset classici Quality a 2160p e 30 fps e Performance a 1800p e 60 fps.