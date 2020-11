Golden Joystick Award 2020: vince The Last of Us 2, ecco tutti i premi

Nella notte sono stati assegnati i Golden Joystick Award 2020, uno dei tanti "Oscar del videogioco". Alle votazioni abbiamo partecipato anche noi e non potevamo che premiare The Last of Us 2 come miglior gioco del 2020. L'esclusiva di Sony ha anche vinto per la miglior storia, il miglior comparto audio e il miglior comparto artistico. Naughty Dog, quindi, non poteva che vincere anche il premio come miglior studio di sviluppo.

Sempre di Sony è il gioco più atteso: God of War Ragnarok.

Ecco tutti i premi della notte:



Scelto dalla critica: Hades

Gioco più atteso: God of War Ragnarok

Miglior gioco dell'anno di Nintendo: Animal Crossing New Horizons

Miglior gioco dell'anno Xbox: Ori and the Will of the Wisps

Miglior gioco dell'anno PlayStation: The Last of Us Parte 2

Hall of fame: Worms (Team17)

Miglior hardware da gaming: Nvidia GeForce RTX 2080

Miglior gioco PC del 2020: Death Stranding

Breakthrough award: Among us

Miglior performance: Sandra Saad (Kamala Khanl in Marvel's Avengers)

Miglior community: Minecraft

Miglior gioco per le famiglie: Fall Guys Ultimate Knockout

Miglior gioco eSport: Call of Duty Modern Warfare

Miglior gioco indipendente: Hades

Miglior gioco mobile: Lego Builder's Journey

Miglior DLC: No Man's Sky Origins

Miglior gioco multiplayer: Fall Guys Ultimate Knockout

Cosa ne pensate di questi premi? Secondo voi i vincitori dei The Game Awards saranno molto differenti?