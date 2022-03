Gran Turismo 7: le vendite rispetto al resto della serie e agli altri giochi in UK

Gran Turismo 7 e l'intera serie Gran Turismo sono protagonisti di un interessante approfondimento da parte di GamesIndustry.biz, che ha dedicato un articolo al titolo Polyphony Digital analizzando il suo andamento sul mercato nella storia attraverso i dati forniti da GfK.

Il Regno Unito, su cui è incentrata l'analisi in questione, è stato storicamente uno dei territori in cui Gran Turismo ha esercitato maggiore attrattivo, motivo che lo rende piuttosto significativo per un'analisi del genere. Come si pone dunque Gran Turismo 7 rispetto al resto della serie?

Per quanto riguarda la velocità di vendita, ovvero la quantità di copie vendute in un arco di tempo ristretto al lancio, Gran Turismo 7 si pone al quinto posto rispetto agli altri capitoli: al primo posto c'è Gran Turismo 5, a secondo Gran Turismo 4, poi Gran Turismo 2, GT 5: Prologue e quindi proprio il nuovo capitolo uscito questo mese su PS4 e PS5.



Ovviamente, Gran Turismo 7 risulta ancora in basso nella classifica storica delle vendite relative alla serie, essendo uscito solo da pochi giorni rispetto agli altri presenti in classifica da anni. In ogni caso, il capitolo più venduto in UK risulta essere Gran Turismo 3, che ha superato l'originale e Gran Turismo 5, i quali compongono il podio, con Gran Turismo Sport a seguire.

Per quanto riguarda le serie di videogiochi in generale, complessivamente Gran Turismo si posiziona al 24esimo posto nella classifica storica del Regno Unito. Curiosamente, subito sopra e sotto questa posizione si trovano altri giochi di corse, con F1 alla posizione 23 e Forza alla posizione 25, mentre il racing più venduto nella storia, per quanto riguarda il Regno Unito, è Need for Speed al decimo posto generale.