GTA Online: trailer di Los Santos Tuners, un nuovo aggiornamento ricco di azione

Nonostante le tante primavere sulle spalle, la Los Santos di GTA Online è sempre in fermento e anzi tra poco si appresta a raggiungere le console di nuova generazione. Per smorzare l'attesa, Rockstar Games ha pubblicato Los Santos Tuners, un nuovo aggiornamento ricco di azione. In testa alla notizia vi presentiamo il trailer di questo update, mentre di seguito ecco qualche informazione con tutte le novità.

Los Santos Tuners include l'Autoraduno di LS, un nuovo club che fornisce ai giocatori uno spazio dedicato alla socialità, pensato per ritrovarsi e sfoggiare i propri veicoli personalizzati, provare nuove auto con gli amici in un'area privata, osservare gli altri in tempo reale mentre modificano i loro bolidi e per molte altre attività richieste dai giocatori. In più, sono inclusi 10 nuovi veicoli ad alto potenziale di personalizzazione in stili ispirati al tuning, una nuova autofficina, sei incredibili nuovi contratti, nuove gare, una serie di migliorie alla giocabilità e altro ancora.

Mimi gestisce l'Autoraduno di LS in un vecchio magazzino a Cypress Flats. Per soli 50.000 GTA$ puoi diventarne membro e avere accesso a centinaia di ranghi con capi d'abbigliamento sbloccabili, nuove gare, veicoli e livree, prezzi speciali e contatti in grado di aiutarti durante la fase finale dei contratti.

Avrai a portata di mano anche l'area di prova, dove potrai spingere al limite il tuo bolide o uno dei tre veicoli di prova disponibili. Con il lancio di Los Santos Tuners, puoi provare la Karin Calico GTF, l'Annis Euros, e goderti in anteprima la Pfister Comet S2, che sarà disponibile da Legendary Motorsport la prossima settimana.

Il Los Santos Tuners

I membri dell'Autoraduno avranno a disposizione anche sei nuovi tipi di gare, un'autofficina per personalizzare i veicoli e osservare gli altri mentre si cimentano con il tuning, il negozio del merchandise e il veicolo trofeo: avrai l'opportunità di partecipare a sfide settimanali per vincere il bolide che si trova sul Vapid Slamtruck.

L'Autoraduno di LS, però, è solo l'inizio. Al suo interno, incontrerai contatti che ti permetteranno di goderti nuovi modi per sperimentare un po' di sana azione e fare soldi facili. Moodymann è un performer con un talento incredibile, quando si trova al The Music Locker, ma Kenny, noto come KDJ, ha anche una sfrenata passione per i motori. Insieme alla sua socia Sessanta, vuole arricchirsi rubando veicoli di alto valore.

Per accedere alla loro rete di contatti ti basterà un'autofficina: parla con KDJ e Sessanta all'Autoraduno di LS e scopri come acquistarne una sul sito di Maze Bank Foreclosures. L'autofficina può fruttarti anche guadagni onesti. Puoi usarla per modificare veicoli e consegnarli ai tuoi clienti in giro per la città, ma è anche perfetta come base per pianificare e gestire i contratti.

I contratti ti consentiranno di accedere a grandi incarichi: affronta l'IAA, la Merryweather e altri ancora! Sono suddivisi in lavori di pianificazione e incarichi finali, e sono giocabili sia in solitaria che insieme a un massimo di altri tre giocatori. Un bolide modificato con la massima precisione per adattarsi ai tuoi desideri, ai tuoi bisogni e alle tue specifiche preferite, sarà una risorsa indispensabile per affrontare queste missioni.

L'autofficina include anche un garage da 10 posti paragonabile a uno showroom, un'area per modificare i tuoi veicoli e quelli dei tuoi amici e la possibilità di mettere le mani sulla lista dei veicoli da esportazione rari, una lista quotidiana di piccoli incarichi dedicati al recupero di veicoli in giro per la città, oltre a migliorie opzionali, come autisti in grado di aiutarti a consegnare le auto, un ponte sollevatore per aumentare l'indotto della tua attività di tuning, alloggi e altro ancora.

Per tutte le altre novità e sconti, vi consigliamo di leggere il nuovo post del Newswire.