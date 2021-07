Monopoly Animal Crossing è disponibile per il preorder, per la gioia di Tom Nook

Nintendo e Hasbro si sono messe d'accordo per creare una speciale versione di Monopoly dedicata ad Animal Crossing: New Leaf, il gioco campione di incassi di Nintendo Switch. Si tratta di una versione che riprende i personaggi e i colori del gioco di Nintendo e lo spirito del gioco da tavolo che spinge a mandare in bancarotta gli amici e i familiari. Esattamente come fa Tom Nook, vero e proprio trait d'union tra i due universi! Monopoly Animal Crossing sarà disponibile a partire da settembre anche in Italia.

