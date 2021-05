GTA Online: un trailer mostra le nuove gare stunt

Rockstar Games ha pubblicato un nuovo trailer di GTA Online per presentare le nuove gare stunt, parte di un maxi aggiornamento che prevede anche ricompense triple per tutta la settimana, un bonus da 100.000 GTA$ per chi completa una delle nuove gare e tanto altro ancora.

In totale sono otto le nuove gare stunt di GTA Online, con tracciati molto diversi tra di loro. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale, ma non prima di aver guardato il filmato in testa alla notizia:

Sole, mare e testacoda

Goditi le meraviglie della natura guardandola sfrecciare dal finestrino mentre gareggi a una velocità da denuncia che dipingerà un sorriso sulle tue labbra e una chiazza di vomito sul tuo parabrezza. Gara stunt per sportive classiche.

Alle strette

Lo stress della vita moderna ti soffoca? Dimostra a tutti che non hai le allucinazioni mentre ti grattugi il cranio sull'asfalto che ti sfreccia sopra la testa. Attività sconsigliata ai claustrofobici. Gara stunt per moto.

Sospesi in autostrada

C'è un modo migliore per apprezzare la splendida struttura della La Puerta Freeway di una pista piena di psicopatici che si bevono la benzina mentre fanno il pieno, pronti a seminare caos e distruzione? No. Non c'è. Gara stunt per auto sportive.

Trip urbanistico

Questo tracciato è ispirato all'architettura francese non lineare: nutri il tuo architetto di fiducia con una dieta a base di Deludamol e Blêuter'd, guardalo crollare sul suo ultimo plastico et voilà. È un capolavoro, vero? Ed è anche una splendida gara stunt per muscle car.

Una spirale viziosa

Ti piacerebbe sapere se c'è un limite alla forza G applicabile in sicurezza su un corpo umano? Se la tua risposta è "Non esiste" o "Cazzo, sì!", ti chiediamo di partecipare al nostro esperimento. Aiuterai la scienza e riceverai la nostra più sentita riconoscenza mentre cercheremo di scollarti dal sedile. Gara stunt per supercar.

Canyon acrobatico

Dopo molte fatiche e molte mazzette, gli organizzatori di questa gara sono riusciti a escluderla dalle statistiche sulle morti per incidenti stradali di San Andreas... del resto, se decidi di usare un camion per fare acrobazie, te la vai a cercare. Gara stunt per veicoli fuoristrada.

Asfalto fumante

In un tentativo disperato di distrarre gli addetti alla sicurezza dalle violazioni costanti, la centrale elettrica Palmer-Taylor ha acconsentito a rendere omaggio al potere e alla bellezza dei combustibili fossili. I nostri consigli? Lotta fino all'ultimo, perché se non ti ammazzeranno i salti ci penseranno i gas di scarico. Gara stunt per moto.

Ai confini della città

Schiarisciti la voce, slacciati la cravatta e informa i membri dell'assemblea generale che la tua strategia sarà pronta appena avrai il piede a tavoletta. Stai prendendo appunti? Gara stunt per supercar.

GTA Online: arrivano le nuove gare stunt

Chi completerà una delle nuove gare stunt tra oggi e il 2 giugno, riceverà i 100.000 GTA$ gratuiti di cui parlavamo, oltre alla maglietta Canis American Legend: entrambi i premi saranno consegnati entro 72 ore dall'accesso il 7 giugno. In più, i partecipanti alle gare stunt otterranno GTA$ e RP tripli da qualsiasi gara stunt, nuova o classica, per tutta la settimana. Leggiamo i dettagli delle altre offerte attive nel gioco:

Continuano i GTA$ e RP tripli in Guerriglia motorizzata

Ora che il mese di celebrazione del caos e della carneficina si avvia alla conclusione, unisciti all'epico scontro di Guerriglia motorizzata, che anche per i prossimi sette giorni conferirà GTA$ e RP tripli.

GTA$ e RP doppi nelle missioni di Simeon

Simeon Yetarian è stato definito in molti modi, quasi tutti poco lusinghieri, ma è davvero intraprendente. Se il magnate di Premium Deluxe Motorsport dovesse contattarti per qualche operazione di recupero, accetta la sua offerta: ti pagherà GTA$ e RP doppi per le missioni ricevute da lui e le missioni di recupero della Premium Deluxe.

Gratis questa settimana

Questa settimana, GTA Online ricompensa tutti i giocatori con un cappellino Coil borgogna gratis, ideale per sfoggiare tutta la propria inclinazione ecologica.

I giocatori più assidui di GTA Online, di rango 100 o superiore, riceveranno gratis la rara livrea Mimetica da caccia per il Mammoth Avenger (sarà disponibile entro 72 ore dall'accesso, dopo il 7 giugno). Hai bisogno di procurarti un Avenger per goderti questo omaggio? La fortuna ti sorride, perché questa settimana è scontato del 35% da Warstock Cache & Carry, così come le relative armeria e officina per veicoli armati.

In più, illumina i cieli o fai esplodere l'ignaro popolino! Fino al 2 giugno saranno disponibili gratis un cannone pirotecnico e le sue munizioni, meravigliosamente fuori stagione.

Primo premio: Truffade Nero custom

Festeggia il tuo ultimo trionfo facendo un salto al Casinò e Resort Diamond per un giro alla ruota fortunata: potrai vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento e premi misteriosi. Il primo premio della settimana è la Truffade Nero custom, una supercar elaborata fino al limite per gli amanti dell'estremo. Provala prima di portarla da Benny's per scoprire tutte le sue potenzialità.

SCONTI

Questa settimana, porta i tuoi affari nel sottosuolo e risparmia il 40% su tutte le basi operative e le relative migliorie e modifiche. Lo stesso sconto si applica anche su una serie di veicoli top di gamma, armati e non.