Halo Infinite va bene ma non eccelle nei voti di Famitsu

Questa settimana non è molto ricca di recensioni per la rivista Famitsu, che ha valutato solo due titoli: Critadel per Nintendo Switch e Halo Infinite per console Xbox. Quest'ultimo ha ottenuto un giudizio positivo di 34/40 (i voti di Famitsu sono composti dalla somma delle valutazioni di quattro redattori), buono ma non certo vicino all'eccellenza.

Evidentemente i redattori devono aver trovato qualche criticità nel titolo di 343 Industries, anche se va detto che i giapponesi non sono i più grandi appassionati del mondo di FPS made in USA. Comunque sia parliamo di un 8,5, che se vogliamo è un voto in linea con quelli dati dalle testate internazionali.

Elenco delle recensioni del numero 1726 della rivista Famitsu:

Critadel (Switch) - 8/8/7/8 [31/40]

Halo Infinite (Xbox Series, Xbox One) - 8/9/8/9 [34/40]

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che se volete più informazioni potete leggere la nostra recensione di Halo Infinite.