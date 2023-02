Hi-Fi Rush è ufficialmente Verificato per Steam Deck, pienamente compatibile

Anche Hi-Fi Rush risulta ora ufficialmente come gioco Verificato per Steam Deck, rientrando nella lista sempre più ampia di giochi che sono totalmente compatibili con il dispositivo Valve.

Si tratta di un'altra introduzione recente di ottimo profilo, insieme anche a Hogwarts Legacy, a dimostrazione di come il portatile Valve si stia dimostrando sempre più affidabile e supportato da parte della compagnia e dei singoli sviluppatori, cosa non scontata fino a un po' di tempo fa.

Essendo Verificato, significa che Hi-Fi Rush è stato testato a fondo e risulta perfettamente funzionante sul dispositivo, ovviamente con eventuali regolazioni da fare su grafica e performance in base anche alla configurazione del proprio Deck. In ogni caso, si tratta di un titolo che potrebbe anche prestarsi in maniera particolare alla frazione su tale piattaforma.

Come abbiamo visto, Hi-Fi Rush ha rappresentato la maggiore sorpresa videoludica di quest'ultimo periodo, essendo stato praticamente annunciato e lanciato direttamente a sorpresa nello stesso momento, durante la conferenza Xbox Developer Direct della settimana scorsa.

L'action ritmico di Tango Gameworks è risultato peraltro essere il gioco del mese di gennaio 2023 nei sondaggi paralleli di redazione e lettori di Multiplayer.it, oltre ad essere considerato un candidato a gioco dell'anno 2023 per Digital Foundry.