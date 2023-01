Hogwarts Legacy: non si potrà cambiare Casa e bacchetta magica dopo la cerimonia d'apertura

In risposta ai questi di un utente, il profilo Twitter ufficiale WB Games Support ha confermato che in Hogwarts Legacy non sarà possibile cambiare la Casa di appartenenza del nostro personaggio e la sua bacchetta magica una volta completata la creazione del personaggio e preso parte alla cerimonia d'apertura dell'anno scolastico.

Sulla base dello stesso messaggio apprendiamo che sarà invece modificare l'esito della cerimonia della Bacchetta e allo Smistamento "anticipato" eseguito tramite il portale di Wizarding World, di cui abbiamo parlato in una notizia apposita. Se non sarete soddisfatti del risultato, potrete modificare Casa e bacchetta magica durante la cerimonia di apertura di Hogwarts.

Tuttavia una volta completato questo passaggio questi due elementi non potranno più essere cambiati in nessun modo e saranno collegati per sempre al vostro magico alter ego virtuale. Il che in realtà non è un grosso problema, dato che avrete a disposizione fino a quattro slot per altrettanti personaggi differenti.

"Confermiamo che puoi cambiare sia la tua bacchetta che la tua casa all'interno del gioco durante le cerimonie appropriate. Una volta scelti, tuttavia, non sarai in grado di cambiarli per quel personaggio!"

Hogwarts Legacy sarà disponibile a partire dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC o dal 7 febbraio con la Deluxe Edition. Le versioni old-gen per PS4 e Xbox One arriveranno invece il 4 aprile, seguite da quella per Nintendo Switch il 25 luglio. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Hogwarts Legacy e l'intervista con Avalanche Software.