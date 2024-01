Honkai: Star Rail, versione 2.0: data di uscita, nuovo pianeta, personaggi e 20 pass gratis

Hoyoverse ha presentato oggi la versione 2.0 di Honkai: Star Rail, che andrà introdurre tante novità, tra cui il pianeta Penacony, nuovi personaggi, nemici, attività e molto altro ancora.

L'aggiornamento 2.0 si intitola "If One Dreams at Midnight" e sarà disponibile a partire dal 7 febbraio 2024. Come al solito, tra una novità e l'altra, sono stati condivisi dei nuovi codici promozionali di Honkai: Star Rail che elargiscono 300 Stellar Jade e non solo.

La novità più importante del prossimo aggiornamento è rappresentato da Penacony, il nuovo pianeta caratterizzato da ambientazioni sfarzose e sgargianti, su cui farà tappa lo Star Rail e dove proseguiranno le avventure dei Trailblazer, con nuove sfide, misteri da risolvere, nemici e alleati.

Non mancheranno anche alcune apprezzate variazioni per quanto riguarda l'esplorazione, come sezioni in cui si capovolgono le stanze, che dovrebbero aggiungere quel pizzico di varietà in più che non guasta mai. Lato combattimenti verranno introdotti una serie di nuovi nemici standard e boss, caratterizzati da meccaniche di gameplay peculiari e che dunque chiederanno ai giocatori di adottare nuove strategie.

L'aggiornamento introdurrà anche due nuovi set di Relic, uno che potenzia i danni contro i nemici con debuff e l'altro che potenzia la statistica Break Effect, nuovi materiali per il potenziamento dei personaggi e Light Cone.

Non solo, verrà introdotta la nuova funzione Atlas System, una sorta di archivio che permette di tenere traccia facilmente della trama, le missioni principali e secondarie affrontate sin dal lancio, e di alcuni aggiornamenti per facilitare il potenziamento delle Relic.