Palworld, Cliff ‘CliffyB’ Bleszinski aveva provato a presentare un gioco simile a Epic Games

Palworld è il gioco caldo del momento e, pur non essendo particolarmente originale, sta registrando vendite record e sta generando polemiche a non finire. Cliff 'CliffyB' Bleszinski, autore delle serie Unreal e Gears of War, ha raccontato che una volta presentò a Epic Games un gioco molto simile, quantomeno nel concept, che però non fu accettato.

Stando a come lo ha descritto, si trattava di un Pokémon medievaleggiante: "Il successo di Palworld è una specie di validazione della bontà del mio pitch che è stato rifiutato da Epic molti anni fa," ha scritto Bleszinski, che poi ha continuato descrivendolo come "un Pokémon medievale con draghi in bambini."

Rispondendo a un commento che gli ha chiesto come mai il gioco è stato rifiutato, il buon CliffyB ha detto che il progetto non andò mai avanti e che nei suoi piani sarebbe dovuto uscire prima su mobile.