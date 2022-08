Horizon Forbidden West: disponibile la Patch 1.18, include una nuova pittura facciale

Guerrilla Games ha pubblicato la Patch 1.18 di Horizon Forbidden West per PS5 e PS4. Tra le novità dell'aggiornamento troviamo una nuova pittura facciale per Aloy, chiamata "Mark of Pride", che fondamentalmente rappresenta la bandiera arcobaleno del movimento LGBT. Potrete ammirare il nuovo oggetto cosmetico nell'immagine qui sotto.

Oltre a questo nuovo elemento per la personalizzazione, la Patch 1.18 di Horizon Forbidden West include numerosi fix per bug per problemi più e meno noti, inclusi alcuni che impedivano di avanzare in alcune missioni principali e opzionali.

La nuova pittura facciale di Horizon Forbidden West

L'update introduce anche alcune modifiche al bilanciamento. Ad esempio, ora i Dreadwing saranno più propensi ad attaccarvi all'interno delle foreste, mentre l'abilità "Toughened" al livello 3 offre una riduzione ai danni fisici del 35%, contro il 50% di prima.

L'aggiornamento inoltre migliora anche il Temporal Anti-Aliasing per la modalità Risoluzione su PS5 e PS4.

Potrete leggere le note ufficiali della Patch 1.18 di Horizon Forbidden West a questo indirizzo, purtroppo al momento solo in lingua inglese.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sulla serie TV di Horizon Zero Dawn: sarà adattata da Steve Blackman, lo showrunner di The Umbrella Academy.