Horizon Zero Dawn a 8K con ray tracing è spettacolare, in video su PC con RTX 3090

Horizon Zero Dawn appare in gran forma in un nuovo video pubblicato dal modem Digital Dreams, che mostra il gioco Guerrilla Games girare su PC con Nvidia RTX 3090 con impostazioni grafiche massime e l'applicazione del ray tracing.

Al di là delle impostazioni grafiche più alte possibili, che hanno anche consentito il raggiungimento della risoluzione a 8K, il risultato è raggiunto anche attraverso metodi esterni alla grafica del gioco stesso, come l'applicazione del ReShade che aggiunge il ray tracing "a posteriori", per così dire.

Non è un ray tracing vero e proprio, in quanto ReShade applica un effetto simile su un engine grafico che non prevede l'uso della tecnologia grafica in questione, ma l'effetto generale è comunque notevole e arricchisce alquanto l'impianto grafico originale.

Horizon Zero Dawn ha ricevuto l'upgrade a 60fps con una patch gratuita per PS5 di recente, mentre su PC a quanto pare è considerato un successo da Sony, tanto che la compagnia nipponica è decisa a continuare ad investire nella strategia multi-piattaforma.

Per il resto, rimaniamo in attesa di informazioni su Horizon Forbidden West, il nuovo capitolo per PS5 e PS4 che è stato recentemente rinviato al 2022 e che potrebbe tornare a mostrarsi nel corso del PlayStation Showcase di questa settimana.