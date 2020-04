Horizon Zero Dawn, Aloy protagonista di un cosplay eccezionale

A distanza di anni, Horizon Zero Dawn continua a far sognare i fan di quella che era a tutti gli effetti una delle esclusive più importanti di PlayStation 4; ancora per poco probabilmente, dato che arriverà anche su PC prossimamente. Ma torniamo a noi: torniamo a parlarvi di Horizon Zero Dawn nell'ambito del mondo dei cosplayer.

Aloy è infatti la protagonista di questo cosplay eccezionale, dedicato a Horizon Zero Dawn. La foto del lavoro è stata pubblicata su Reddit nelle ultime ore, ottenendo un'accoglienza semplicemente incredibile, quasi pari a 17.000 upvote. Poi per qualche motivo i moderatori l'hanno rimosso, ma diciamocelo chiaramente: molto spesso i moderatori di Reddit agiscono in modi misteriosi per gli altri esseri umani.

Potete recuperare il topic di Reddit nel campo Fonte di questo articolo, mentre per l'immagine di Aloy non ce n'è bisogno: ve la proponiamo qui di seguito. Cosa ne pensate del lavoro dell'utente u/mackafat? Notate non solo i dettagli estremamente accurati del suo vestito, ma anche l'ambientazione scelta per il set fotografico, particolarmente a tema. E adesso spazio ai vostri commenti.