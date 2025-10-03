Leggende Pokémon: Z-A: disponibile la prenotazione su Amazon, risparmi anche su altri giochi

Su Amazon, oggi, è disponibile un'ottima opportunità per i possessori di una Nintendo Switch 2: puoi effettuare la prenotazione del gioco al prezzo minimo garantito sulla piattaforma, 69,90€ . Inoltre, è possibile risparmiare 10€ su altri titoli Switch 2 "compatibili" per con la promo. Effettua il pre-order del gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Su Switch 2 Luminopoli raggiunge nuovi livelli di dettaglio e fluidità . La città prende vita con grafica migliorata e frame rate ottimizzato, permettendo agli Allenatori di immergersi completamente in un mondo più dinamico e coinvolgente.

Ulteriori dettagli sul gioco

Al tuo arrivo a Luminopoli, potrai scegliere uno dei tuoi Pokémon compagni: Chikorita, Tepig o Totodile. Questi alleati saranno al tuo fianco durante tutta l'avventura, pronti a combattere, esplorare e interagire con l'ambiente circostante. La scelta del Pokémon iniziale diventa fondamentale, poiché le loro caratteristiche influenzeranno il tuo stile di gioco e le strategie da adottare nelle battaglie.

Cliccando "qui" puoi scoprire i giochi compatibili con la promozione

Per la prima volta nella serie, Allenatori e Pokémon possono muoversi e agire in tempo reale durante gli scontri. Le mosse dei Pokémon rispondono agli ordini dei loro Allenatori in tempo reale. Non si tratta solo di scelta delle mosse, ma anche di tempismo, posizionamento e coordinazione tra Allenatore e compagno.