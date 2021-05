Mario Kart 9: data di uscita pianificata per l'inizio 2022 secondo un noto insider

Mario Kart 9 potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch. Questo è quanto ci rivela un noto leaker, il quale parla della data di uscita e di altri dettagli sul nuovo attesissimo gioco di Nintendo.

Precisamente, parliamo di Zippo, un insider che ha dimostrato di essere abbastanza affidabile con vari leak legati al mondo Nintendo, precisamente su The Legend of Zelda e Super Smash Bros. Ultimate. Parlando di Mario Kart 9, l'insider afferma: "Ho sentito molteplici volte che il team di Yabuki [ndr, Kosuke Yabuki, manager di Nintendo EPD e producer della serie Mario Kart] è al lavoro su un nuovo Mario Kart di qualche tipo e che tale progetto è in produzione da tre anni."

Come potete leggere, non è certo che sia proprio un "Mario Kart 9", ma con tre anni di sviluppo alle spalle si tratterebbe per certo di un gioco di alto livello, non una semplice espansione. Indipendentemente dal nome, quindi, l'idea è che si tratti di un nuovo vero capitolo.

Mario Kart 8 è uscito prima su Wii U e poi su Switch

Questa idea viene rafforzata da un'altra dichiarazione di Zippo: "Mi sono anche assicurato di verificare che questo progetto non fosse Mario Kart Tour, Live Circuit o una giostra del parco a tema Nintendo". La domanda ora è: quale sarebbe la data di uscita di questo presunto Mario Kart 9? Per fortuna Zippo risponde: si parla infatti della fine del 2021 o dell'inizio del 2022 (probabilmente i piani sono poco definiti anche a causa del COVID-19).

Con una data di uscita così "vicina", potremmo quindi aspettarci una presentazione di Mario Kart 9 in tempi tutto sommato rapidi: ovviamente il pensiero corre subito all'E3 2021. Come sempre, vi ricordiamo che parliamo di rumor e non di informazioni ufficiali. Dovremo attendere un annuncio prima di poter confermare (o smentire) quanto detto dall'insider.

