Marvel Rivals dà il via oggi alla Stagione 1 con i primi due Fantastici Quattro, nuove mappe e altre novità

Da oggi ha preso il via la Stagione 1 di Marvel Rivals, intitolata Eternal Night Falls. Oltre a introdurre un tema vampiresco, con Dracula e Dottor Destino che hanno scatenano un esercito di vampiri tra le strade di New York, la stagione porta con sé anche diversi contenuti e novità interessanti per i giocatori, che includono i Fantastici Quattro.

Come annunciato in precedenza, la stagione attuale di Marvel Rivals durerà tre mesi e sarà divisa in due fasi di 6-7 settimane. Nella prima, ovvero quella iniziata ora, sono stati aggiunti Mr. Fantastic e la Donna Invisibile come personaggi giocabili, nonché le nuove mappe Midtown e Sancta Santorum, quest'ultima teatro della nuova modalità dell'arcade Doom Match, dove 8-12 giocatori si sfidano in match dove solo i giocatori sopra la metà della classifica si aggiudicano la vittoria. I restanti due Fantastici Quattro, la Cosa e la Torcia Umana, e la mappa Central Park, invece, debutteranno durante la seconda metà della stagione.